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中職／猿隊一、二軍快篩皆陰性 陳禹勳不忘耍寶
樂天桃猿隊一軍隊職員一共72人今天進行新冠肺炎抗原快篩檢測，加上二軍46人日前完成快篩，結果全數皆為陰性，中職五隊一軍成員都已完成檢測，持續朝著下周復賽的目標邁進。
猿隊表示，今日與聯新國際醫院合作，於桃園國際棒球場規劃新冠肺炎抗原快篩，一軍教練、選手及職員總計72位，分批分流檢測，而二軍46人也在聯新國際醫院的安排下於嘉義縣完成快篩，結果都為陰性。
領隊浦韋青表示：「一切都依據中職聯盟申請復賽程序作準備，謝謝聯新國際醫院協助，出動採檢車以及專業的採檢人員讓流程進行非常順利，球團目前都在為未來復賽作準備以及演練，防疫是長期抗戰，一刻不能鬆懈。」
快篩過程中，陳禹勳似乎完全不怕測量棒插孔的痛楚，還瞪大眼耍寶似的完成快篩，但也有像蘇俊璋、賴鴻誠等選手在接受快篩時表情猙獰。
球隊把握時間調整狀況，隨時為復賽作準備，總教練曾豪駒說：「目前投打的狀況都還不錯，分流練習也必須增加一些實戰的感覺，全隊都在為復賽作最好的準備。」
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