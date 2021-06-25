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日職／與「令和怪物」正面對決 柳田悠岐第一球就分勝負

聯合新聞網 / 綜合報導
「令和怪物」佐佐木朗希，在24日的比賽對決職棒的代表性強打柳田悠岐，上演「怪物對決」戲碼。圖擷取自youtube
「令和怪物」佐佐木朗希，在24日的比賽對決職棒的代表性強打柳田悠岐，上演「怪物對決」戲碼。圖擷取自youtube

日本職棒6月24日的比賽，由千葉羅德海洋在主場迎戰福岡軟體銀行鷹。羅德派出高中就能投出163公里球速的「令和怪物」佐佐木朗希先發，他將初次碰上軟銀主砲柳田悠岐，兩位球界的話題人物上演「怪物對決」，還未開打就先引起轟動。而首次的對決結果，僅只花了一球就分出勝負。

根據日本媒體「BASEBALLKING」報導，一局上半兩人出局，壘上無人時，日本棒球界首屈一指的強打者柳田悠岐，正式站上打擊區。面對佐佐木朗希的投球，柳田毫不囉唆，對著第一顆投來的153公里速球全力揮擊，紮實咬中球心。球瞬間噴到左外野看台上，形成個人本季第17轟。

雖然羅德很快在一局下半還以顏色，攻下2分超前，不過佐佐木在6局上再度遭遇亂流，包含柳田的適時安打在內，軟銀再取得2分要回領先。總計佐佐木本場主投5.1局，失3分退場，送出有6次三振。9上軟銀再度發起攻勢，柳田率先轟出陽春砲後，軟銀打線整整打了一輪，攻下4分大局。終場軟銀便以7比2大勝羅德隊。

對於打擊上的好表現，柳田受訪表示，當下只專注在揮擊上，並認為自己不是全壘打型的打者，顧好揮棒就對了。至於佐佐木朗希，柳田則稱讚他之後會越來越好。軟銀監督工藤公康也認為，佐佐木的速球與指叉球相當出色，只要控球能夠改善，將來一定大有可為。

羅德海洋 柳田悠岐 軟體銀行鷹 職棒

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