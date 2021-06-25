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日職／受訪說台語大王不是第一人！13年前許銘傑早做過

聯合新聞網 / 綜合報導
現役樂天桃猿投手教練的許銘傑在2008年5月18日的賽後訪問中，秀了一口流利的台語。 截圖自影片
現役樂天桃猿投手教練的許銘傑在2008年5月18日的賽後訪問中，秀了一口流利的台語。 截圖自影片

王柏融昨天3打席2安打並打下2打點，賽後登上英雄舞台還秀了一口台語，不過事實上他不是第一位在英雄訪問說台語的洋將，早在2008年，西武獅時期的投手許銘傑就上台秀過。

現役樂天桃猿投手教練的許銘傑在2008年5月18日的賽後訪問中，秀了一口流利的台語，桃猿終結者「鄉長」陳禹勳也在臉書分享此影片，面對所有日語問題，許銘傑皆以台語回應，翻譯也熟稔地將其轉換成日語。

在日打拚14年的許銘傑，日語也說得十分流利，過去他就常以全日語採訪，他也是日本職棒至今待最久的洋將（2000-2013），就連現役最久的軟銀隊荷籍選手巴倫汀（Wladimir Balentien）都還差3個球季（2011-2021）。

台語 日本

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