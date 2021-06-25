日職／幸運數字「4」 王柏融扛四番、星期四打得好
效力於日本火腿的「台灣大王」王柏融，在睽違13個打數無安打後，昨天（24日）一吐怨氣，4打數就敲出2支安打，有數據顯示，他在星期四，並擔綱球隊第四棒時打得特別好。
昨役面對來勢洶洶、11連勝的歐力士，王柏融先發扛下陣中四番，首局就瞄準增井浩俊的129公里指叉球敲成穿越安打，替球隊打進第1分，3局再把指叉球掃成二壘安打，單場貢獻2分打點，終場火腿以5：2贏球，王柏融也站上英雄舞台。
有個有趣的數據顯示，王柏融在以第四棒身份出賽時，得點圈共14個打數敲出6支安打，打擊率高達.429，比起整體的得點圈打擊率.273要好上不少。此外，星期四的他也無人能擋，本季累積12個打數敲出6支安打，5成打擊率外附帶1支全壘打和2支二壘安打，攻擊指數（OPS）高達1.542，本季他的幸運數字就是「4」。
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