日職／登上英雄舞台 王柏融全台語受訪引討論

日本職棒火腿隊今天以5：2擊敗太平洋聯盟龍頭歐力士隊，旅日好手王柏融2安、2打點的好表現獲選單場MVP，賽後受訪時他更特別以台語回應，可能太久沒說，聽起來有點「不輪轉」。

王柏融今天3打數敲出2安打，終止個人連13打數無安打的低潮，這兩支安打都帶有打點，幫助球隊在比賽前段就取得領先，最後中斷歐力士的11連勝，王柏融也在賽後站上英雄訪問台。

被問到1局上為球隊先馳得點時，王柏融突然用台語回答說：「二壘有人，那時候就只是想要打安打、把他送回來而已。」當時在2出局後近藤健介敲出二壘打，王柏融接著敲出一壘打，為球隊打下第一分。

接下來受訪王柏融也全用台語回答，不過翻譯林庭逸沒被考倒，除了翻成日文回應，也將問題翻成中文說給王柏融聽，國台日語三聲道「攏A通」。

對於前兩個打數都能敲出安打還帶有打點，王柏融表示，就是按照教練跟情蒐小組說的，在比賽中拿出練習時的成果，「能夠幫助球隊打下分數，自己的心情也比較開心一點」。

王柏融也表示，教練告訴自己要輕鬆去打球，「不用想太多，想揮就揮，不用去想結果。」王柏融也確實有做到，首打席第2球、第2打席第1球就揮棒，也都敲出安打。