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日職／王柏融2安2打點助威 火腿斬斷歐力士11連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融敲雙安都帶打點。 擷圖自畫面
王柏融敲雙安都帶打點。 擷圖自畫面

歐力士隊以11連勝站上太平洋聯盟龍頭，今天對上墊底的火腿隊卻踢到鐵板，火腿5：2拿下勝利，旅日台將王柏融2安打、2打點的表現功不可沒。

火腿今天在1局上就有攻勢，2出局後近藤健介敲出二壘打，王柏融適時一擊，將增井浩俊的129公里指叉球敲成穿越內野安打，為球隊打下第一分。

王柏融在局間受訪時表示，那一球是抓到偏高的指叉球，2出局後很高興為球隊先馳得點，也希望繼續為投手提供支援。

王柏融說到做到，3局上髙濱祐仁先為火腿敲回第2分，兩出局二壘有人時，王柏融再將增井浩俊的指叉球敲成安打，這次飛到外野形成二壘打，再帶有1分打點，為火腿取得3：0領先。

王柏融再次受訪，這次他說：「當下只專注在抓準擊球節奏、把球打得強勁，很高興能夠把跑者送回來。」

火腿在4局上靠著野村佑希陽春砲再添1分，5局上王柏融在2出局後選到保送，形成一、二壘有人，渡邉諒二壘打再添1分。

8局下王柏融打得強勁，卻剛好被一壘手接殺，今天總計3打數2安打、2打點，另有1次保送上壘，不僅中斷之前連13打數未敲安的低潮，也是本季繼5月9日對樂天隊後再次單場3度上壘，打擊率上升到2成48。

火腿先發投手伊藤大海投6局被敲6安、失2分，拿下個人本季第5勝，也是4連勝；歐力士增井浩俊5局失5分的表現則吞下本季第5敗（2勝）。

王柏融 火腿

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