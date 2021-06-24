中職／2度錯過加入墨西哥隊 邦威想打奧運卻猶豫

富邦悍將隊外籍投手邦威兩度錯過效力國家隊的機會，今年墨西哥隊將征戰東京奧運，若再獲徵召他當然有意願，但因疫情關係回來還需隔離，需要再考慮一下。

邦威在2013、2017年曾被墨西哥國家隊徵詢是否願意參加經典賽，可惜都因受傷無法參與，而墨西哥隊靠著2019年世界12強棒球賽取得奧運門票。

若再次被徵詢，邦威說：「我當然很想打，但還需要與家人、經紀人討論，因為離開台灣再回來要先隔離，變成要重新調整。」

中職賽季是邦威目前準備重點，上半季雖然一開始表現不算理想，但最後2場合計13.2局僅失2分，他表示，透過投手教練吳俊良協助，感覺越來越好，「目前重要的是繼續維持這個好手感」。

悍將全隊昨天進行新冠肺炎快篩檢測，雖然來台時就有過經驗，邦威還是覺得「一點也不好玩」，最好不要有這樣的經驗，「滿不舒服的，有時候會想打噴嚏或想吐，但很感謝球隊安排我們去做快篩」。