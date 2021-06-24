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日職／說到做到！王柏融想支援投手 連兩安帶打點
日本職棒火腿隊與歐力士隊三連戰中，前兩場都輸球，今天棒次調整，台灣好手王柏融回到先發第四棒，他中止連13打數無安打的低潮，前兩打數都敲出帶有打點的安打，幫助球隊在3局打完就取得3：0領先。
火腿今天在1局上就有攻勢，2出局後近藤健介敲出二壘打，王柏融適時一擊，將增井浩俊的129公里指叉球敲成穿越內野單打，為球隊打下第一分，也是個人本季第20分打點。
王柏融在局間受訪時表示，那一球是抓到偏高的指叉球，2出局後很高興為球隊先馳得點，也希望繼續為投手提供支援。
王柏融說到做到，3局上髙濱祐仁先為火腿敲回第2分，兩出局二壘有人時，王柏融再將增井浩俊的指叉球敲成安打，這次飛到外野形成二壘打，再帶有1分打點，為火腿取得3：0領先。
立ち上がりを捉え初回先制！北海道日本ハム(@FightersPR)・王選手のタイムリー！#王柏融 #lovefighters #最強金牌— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) June 24, 2021
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