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中職／超萌！悍將富藍奇視訊受訪手舞足蹈 不忘嗆聲

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊吉祥物富藍奇（Frankie）接受視訊訪問。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊吉祥物富藍奇（Frankie）接受視訊訪問。圖／富邦悍將球團提供

中職上半季延賽，富邦悍將隊吉祥物富藍奇（Frankie）還是有辦法炒熱氣氛，趁著接受視訊訪問時向其他四隊吉祥物嗆聲：「你們還有呼吸嗎？」

富藍奇帶著富邦悍將的馬克杯出席視訊記者會，拿起麥克風作勢受訪，不過還是用手寫板加上肢體語言回答問題，作為第一個被訪問的吉祥物，他說：「覺得我本來就是第一順位，但我的順序應該在洪總之後。」

延賽期間沒有辦法應援，富藍奇自認身體沒走樣，還站起來證明自己身材保持「苗條」，不過這段期間他雖然持續上班，每天在球場卻是「認真打電動」，另外就是拍攝「阿奇當家」短片，在IG上跟球迷分享近況。

富藍奇對於各位粉絲的思念，畫了一個大大的愛心回應，也告訴大家在疫情期間，「好好宅在家，繼續想我！」

至於富藍奇最思念哪個啦啦隊女孩？他原本貪心的說：「五隊女孩都想。」但限定在Fubon Angels範圍內，他猶豫許久選擇了新加入的安娜，因為她是阿奇最愛的「娜」字輩。

中職目前復賽計畫中，第一階段不開放球隊應援，啦啦隊、吉祥物都不能進場，要如何為球隊加油？富藍奇雙手食指交叉擺在嘴巴前，要保持「秘密」暫不公布。

富邦悍將隊吉祥物富藍奇（Frankie）接受視訊訪問。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊吉祥物富藍奇（Frankie）接受視訊訪問。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊吉祥物富藍奇（Frankie）接受視訊訪問。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊吉祥物富藍奇（Frankie）接受視訊訪問。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊吉祥物富藍奇（Frankie）接受視訊訪問。圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊吉祥物富藍奇（Frankie）接受視訊訪問。圖／富邦悍將球團提供

富邦悍將 中職 啦啦隊

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