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中職／平良海馬創紀錄 郭俊麟有著熱線好交情
富邦悍將隊郭俊麟過去效力日職西武隊時，與平良海馬有著好交情，如今看到前隊友樹立日職「海馬障礙」也為他開心，郭俊麟更透露平良海馬訓練上有其獨到之處。
西武終結者平良海馬開季至今連續35場出賽無失分，不斷堆高日職紀錄，就算不計開季，也已經打破太平洋聯盟連續場次無失分紀錄，有機會挑戰阪神隊藤川球兒的連38場無失分紀錄。
郭俊麟效力西武時期，就常與平良海馬互動，就算回到台灣，兩人依舊保持聯絡，昨天賽前郭俊麟傳訊息恭喜，沒想到立刻接到平良回撥電話，郭俊麟說：「我嚇一跳，問他不是要比賽嗎？他也關心我的復健狀況。」
剛認識平良海馬時，郭俊麟就覺得這個學弟很努力，雖然因為高中就讀的沖繩八重山商工不算重點名校，球隊對他的了解不深，但郭俊麟認為他有機會在一軍生存，「現在上一軍的成績，比預期的還要厲害。」
平良海馬也靠著好表現入選東京奧運日本國家隊，郭俊麟也向他說恭喜，並透露平良海馬的重訓方式不同於一般日本球員，採取偏美式的重量訓練，跑步的量也不會少，「他很認真，都把該做的事情做到最好。」
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