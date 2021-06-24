中職／TJ手術滿一年 郭俊麟目標下半季先發

富邦悍將隊郭俊麟去年6月19日進行韌帶重建（Tommy John）手術，至今已滿一年，目前復健進度到牛棚投球，他也以下半季回到投手丘的目標持續努力。

從開刀到加盟富邦，郭俊麟一直以今年下半季成為先發戰力為目標，目前牛棚投球量近40球，等到60顆、接近先發投球量後，才會開始Live BP，一切順利的話就會展開模擬比賽。

回憶復健過程，郭俊麟認為最辛苦是剛開完刀半年期間的復健過程，要凹出角度、重建身體強度，都很痛苦，「但是我想要重新站上投手丘，用意志力熬過這一段時間。」

目前郭俊麟復健都照著進度執行，只有春訓時一度有些不舒服，但之後都很順利，現在狀況比預期的好，「開完刀丟球滿順的。」

中職因疫情延賽，對郭俊麟來說是好事，有更充裕的時間調整，他也感謝家人，支持自己開刀決定，也感謝富邦球團，願意給予機會，而這段期間經紀人、復健師跟球隊的防護員都給予很多支持，才能順利走到現在。