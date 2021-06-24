中職／力拚復賽！味全龍一軍快篩全數陰性
中華職棒力拚復賽，繼統一獅、富邦悍將、中信兄弟隊之後，味全龍隊今天也宣布，一軍隊職員77人新冠肺炎快篩檢測全數陰性，將在天母球場展開分流訓練。
中職目標6月29日重新開打，透過閉門比賽、團進團出等措施，先以桃園、台中、雲林、台南、高雄做為復賽場地，防疫計畫已送交體育署審核通過，交由疫情指揮中心定奪。
配合中職進行復賽準備，味全龍隊今天安排一軍選手、教練團及行政人員共77人在天母棒球場2樓戶外區域進行快篩，採檢結果全數陰性。二軍及相關職員40人則安排明天進行篩檢。
味全龍隊表示，創辦人魏應充相當關心球團職員與球員的健康，三級警戒期間除請球團職員遠距上班，也提醒球隊落實防疫，並期望球隊能善盡社會責任，在閒暇之餘多思考這段時間可以如何發揮社會影響力、共同為防疫努力。
在上半季狂飆火球、獲得「怪物新人」名號的徐若熙說，一軍生涯首年就遇上停賽，將是職業生涯難忘的回憶，他很期待能盡快復賽、重新回到球場，為球迷再飆火球。
打擊教練張泰山說，檢驗醫師的動作很溫柔，只覺得鼻子癢癢的，但仍有不少球員做完眼眶泛淚。洋將們對於快篩則不陌生，因為搭飛機來台灣前都已經採檢過。
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