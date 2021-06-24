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日職／失分創本季新高 田中將大遭質疑「拿9億也不過如此」
田中將大昨日（23日）先發面對台灣好手吳念庭所屬的西武獅，主投6局失4分，失分也創下本季新高，讓他被球評山崎裕之質疑：「拿9億年薪也不過如此。」
田中將大昨役用了111球結束6局的投球工作，其中被敲出8支安打與1次保送，雖送出8次三振卻也掉了4分責失分，防禦率上升到3.18。
山崎裕之比較挑戰大聯盟前的田中將大，他表示過去田中的球威十足，但到了美國後歷經傷勢，沒有選擇動手術，如今投球比較像是「靠技巧」，若比賽當天控球不穩，很容易就像對上西武這場大量失分，現在的他就像技巧派投手，不具當年全面性的條件。
田中將大季前與樂天簽下年薪9億日圓合約，山崎裕之最後還嘲諷：「拿出沒有符合薪水的表現，不知道隊友是如何看他的，拿9億也不過如此嗎？」
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