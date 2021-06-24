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3搶1／荷蘭4失誤自亂陣腳 委內瑞拉13安開胡

中央社 / 台北24日電
委內瑞拉團隊13安攻勢串聯，加上荷蘭送上4次守備失誤，終場以9比3搶首勝。 美聯社
委內瑞拉團隊13安攻勢串聯，加上荷蘭送上4次守備失誤，終場以9比3搶首勝。 美聯社

奧運棒球最終資格賽3搶1在台灣時間昨日開打，委內瑞拉昨天吞下首敗，今天與荷蘭隊交手，委內瑞拉團隊13安攻勢串聯，加上荷蘭送上4次守備失誤，終場以9比3搶首勝。

奧運棒球最終資格賽台灣時間昨天起在墨西哥開打，原定6個國家參賽，因疫情考量陸續退賽後，僅剩委內瑞拉、荷蘭和多明尼加3隊。預賽採單循環，預賽排名第2、3名球隊決賽先交手，勝隊與預賽排名第一的球隊爭奧運門票。

昨天資格賽開打首戰委內瑞拉展現不錯火力，團隊敲出6發全壘打，但最終仍以7比10不敵多明尼加，委內瑞拉今天與荷蘭交手，打擊仍有不錯的發揮。

委內瑞拉首局靠著四壞保送、接連2支安打取得2比0領先，2局1人出局後再靠著保送、安打、失誤、高飛犧牲打跑回第3分。

委內瑞拉5局再起攻勢，靠著失誤、接連2支二壘打再添2分，荷蘭隊前5局沒能拿下分數，僅在6局靠著接連安打、高飛犧牲打拿下1分。

委內瑞拉9局上靠著單局3支安打、2次四壞保送、1次觸身球保送，還有荷蘭隊守備失誤一口氣再添4分、奠定勝基，荷蘭隊9局下靠著史固普（Sharlon Schoop）2分砲追分，但追分不及、吞下敗仗。

目前兩場比賽打完，委內瑞拉戰績1勝1敗、多明尼加1勝、荷蘭1敗，明天將由荷蘭與多明尼加交手，多明尼加力拚預賽戰績第一。

東奧棒球 5搶1資格賽 2020東京奧運

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