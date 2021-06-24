日職／日媒盤點陷入困境球員 陽岱鋼名列其中

最近日本職棒最夯的球隊非太平洋聯盟的歐力士猛牛隊莫屬，6月22日再擊敗日本火腿隊之後，歐力士衝出了10連勝的高潮，是隊史自從1997年的10連勝之後、相隔24年再度創此佳績。連帶地中嶋聰監督聲勢也扶搖

2021-06-24 07:00