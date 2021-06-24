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日職／日媒盤點陷入困境球員 陽岱鋼名列其中

聯合新聞網 / 綜合報導
對比陽岱鋼剛加入巨人時的風光，還一度成為雜誌封面，如今卻成為日媒眼中陷入困境的球員。 聯合報系資料照
對比陽岱鋼剛加入巨人時的風光，還一度成為雜誌封面，如今卻成為日媒眼中陷入困境的球員。 聯合報系資料照

日媒《Full-Count》今撰文指出本季陷入困境之球員，與讀賣巨人的合約來到最後一年的台灣好手陽岱鋼名列其中，本季他徘徊於二軍與三軍，日前又傳受傷風聲，要回歸可能有難度。

文中指出，本季仍有許多曾經的主力球員，還在以一軍為目標奮鬥，包括西武獅的老將松坂大輔、阪神的岩田稔、日本火腿清宮幸太郎以及齋藤佑樹，讀賣巨人的代表則是陽岱鋼。

陽岱鋼本季位曾上過一軍，在5月底時曾在臉書報告自己的受傷消息，不過已經進入復健完成的步驟，並在29日時與二軍會合，不過他的表現也稱不上出色，他合計出賽20場，敲出4轟與8分打點，打擊率.219，尤其是已經34歲，合約來到5年約最後一年的他，回歸後即便繳出回春表現，要及時被拉上一軍仍有相當難度。

復健 日本

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