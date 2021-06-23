日職／吳念庭敲田中將大二壘打 卻輸了台灣內戰
面對「神之子」田中將大，西武獅隊台將吳念庭頗有心得，此役4打數敲出1安打，就是從田中手中敲出二壘打，第8局與宋家豪的「台灣內戰」，則由宋家豪勝出，樂天金鷲隊終場以6：4擊敗西武，中止7連敗。
樂天今天由田中將大先發，吳念庭擔任先發第6棒、二壘手，第1打席先處於2好球落後，但他展現纏功，最終讓田中耗了11球，才面對滑球揮空遭到三振。
第2打席再遭遇，吳念庭又先處於2好球落後，這回將他的135公里滑球打向右外野、形成二壘打，愛斗補上三壘打，讓好友吳念庭輕鬆跑回分數。
吳念庭面對田中3支1，第4打席在8局碰上宋家豪，上演「台灣內戰」，打向二壘遭到刺殺，宋家豪僅以8球演出三上三下，完成1局、無失分任務，防禦率降為1.26。
田中將大此役投得跌跌撞撞，耗費本季新高的111球，投6局、失4分，樂天在7局上從落後到超前，把他的敗投變勝投，田中在場邊也笑得很開心。
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