日職／狂飆156公里 張奕中繼1局賞2K助歐力士11連勝

歐力士隊台灣投手張奕重返一軍第一天盡情飆速，今天對火腿隊中繼1局、無失分，送出2次三振，最快球速156公里，歐力士終場以3：1擊敗火腿，張奕在歐力士的11連勝也出了一點力；王柏融則是代打1打席沒有安打。

張奕本季先前只在一軍出賽1場，5月27日對橫濱隊先發2.1局、失7分，隔天即被降下二軍再教育，而他在二軍持續出賽，近期轉任後援，也開始狂飆球速，昨天9局登板三上三下、最快球速157公里，今天就被叫上一軍。

歐力士今天面對火腿，張奕在第7局登板，把關3：1領先，面對石川亮的打席就出現155公里球速，讓他擊出游擊方向滾地球出局，面對石井一成的打席用了6球賞出三振，包括2顆155公里的速球都讓他揮空，面對杉谷拳士再賞K，最快球速衝上156公里。

張奕投1局共用12球，沒被敲出安打，賞出2K，防禦率從27驟降到18.9。

王柏融9局下、兩出局後上場代打，面對平野佳壽打向一壘遭到刺殺，近5戰累積13打數沒有安打，打擊率再下滑為2成36。