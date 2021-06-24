日職／努力汲取二軍養分 歐力士、阪神可能打關西大戰

最近日本職棒最夯的球隊非太平洋聯盟的歐力士猛牛隊莫屬，6月22日再擊敗日本火腿隊之後，歐力士衝出了10連勝的高潮，是隊史自從1997年的10連勝之後、相隔24年再度創此佳績。連帶地中嶋聰監督聲勢也扶搖直上，畢竟他今年是第一年扶正，就以新人監督之姿率隊打下10連勝，是歐力士隊史第一人。日本職棒上一次有新人監督可以打出雙位數連勝紀錄的是2017年的西武獅隊監督辻発彦，因此是相當不容易的成就。

中嶋聰去年季中臨危受命，8月底從二軍監督直升接替原本的一軍監督西村德文，帶兵表現獲得球團肯定因而於本季扶正。洋聯過去幾年都是軟銀、西武的天下，還有一支補強不遺餘力的樂天，中嶋聰把過去兩年連續墊底的歐力士帶到現在洋聯第一的位置，已經為洋聯投下一顆巨大的震撼彈。

雖然球季還有超過一半以上的賽程，談爭冠尚言之過早，不過由於對長年低迷的歐力士來說真的太過稀奇，因此媒體已經開始注意到今年會不會是關西兩支球隊爭奪日本一的局面再現？1964年日本總冠軍賽上演過阪神虎大戰南海鷹的「關西大戰」，最後是南海鷹隊以4勝3敗贏得優勝。巧合的是，1964年舉行東京奧運，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的緣故，陰錯陽差再度形成「東京奧運年」，會不會為關西兩支球隊帶來吉兆，相隔57年之後、再度以兩聯盟優勝球隊之姿在秋天的日本一總冠軍賽中碰頭。

中央聯盟的阪神虎隊在矢野燿大監督領軍之下開季之後就一路領先，目前領先第二的巨人、養樂多6場勝差，挑戰自從2005年以來、相隔16年之久的聯盟優勝。歐力士上一次優勝更久了，是鈴木一朗還在陣中的1996年，至今已經25年，是現在優勝「空窗期」最久的球隊。

兩支球隊都已經有很長的時間未奪冠，因此今年共同掀起的旋風更加令人感到驚奇。而兩隊的監督矢野燿大、中嶋聰都是歷經二軍監督的歷練之後升任指揮官，證明了歷經二軍監督培養的經驗的確有很大幫助。同時，兩人都是捕手出身，作戰思維全面，而且他們分別都有以主戰捕手身分幫助球隊奪冠的經驗，矢野燿大在阪神2003年、2005年奪冠當時都是中央聯盟最佳捕手得主。中嶋聰則在歐力士1995-1996年連霸時則是仰木彬監督麾下的主戰捕手。這也是關西兩球團監督的共通點。

矢野燿大帶領阪神一軍第3年，今年開季之後一直維持穩定戰績，目標直指相隔16年的聯盟優勝。 擷圖自阪神虎官方推特

也因為矢野燿大、中嶋聰兩人都自二軍監督系統出身，到了一軍執掌兵符之後自然也大幅重用過去在二軍培養的選手，並且活躍的例子不少。矢野燿大2019年第一年帶領一軍時在一軍中繼表現活躍的守屋功輝、島本浩也兩名後援投手是最具代表性的選手。歐力士隊的杉本裕太郎則被中嶋聰拔擢，去年之前在一軍只出賽35場比賽，去年8月才升上一軍，今年更是扛下歐力士隊四棒，已經繳出0.310打擊率、14支全壘打、46分打點的亮眼成績，各項打擊數據都在洋聯前五名，表現不在另一名主砲吉田正尚之下。

矢野燿大、中嶋聰兩名同為52歲的日職監督想要在年底的「關西大戰」中碰頭，各自都有艱難的挑戰要克服。包括央聯的巨人、養樂多，洋聯的軟銀、樂天等對手都不好惹，加上奧運期間停賽等都是不確定因素，但肯定的是他們將一路讓奧運年的日本職棒增添更多話題。