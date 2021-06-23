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日職／陽岱鋼二軍敲陽春砲 睽違20天再開轟

中央社 / 台北23日電
巨人隊台灣選手陽岱鋼今天在二軍出賽，睽違20天在二軍開轟，是一發陽春全壘打。 聯合報系資料照
巨人隊台灣選手陽岱鋼今天在二軍出賽，睽違20天在二軍開轟，是一發陽春全壘打。 聯合報系資料照

日職讀賣巨人隊台灣選手陽岱鋼今天在二軍出賽，睽違20天在二軍開轟，是一發陽春全壘打，巨人與養樂多燕子隊全場出現5發全壘打，打到第6局因雨裁定，養樂多以6比4獲勝。

陽岱鋼今天先發打第5棒、擔任右外野手，2局下擊出游擊方向滾地球出局，4局下轟出右半邊陽春全壘打，睽違20天再開轟，為本季在二軍第4發。由於比賽打到第6局就因雨裁定結束，陽岱鋼僅打2個打席，目前打擊率2成19。

針對第4局的全壘打，陽岱鋼在比賽中接受日本媒體訪問時表示，全壘打是攻擊到直球，「能夠擊中球的甜蜜點真是太好了，希望把分數一點一點要回來，為了幫助球隊反攻而努力。」

此戰巨人與養樂多隊二軍都展現長打火力，1局上養樂多的坂口智隆敲出陽春砲後，2局上吉田大成更是轟出滿貫全壘打，養樂多隊取得5比0領先。

2局下巨人的增田陸回擊一發2分砲；4局下陽岱鋼敲出陽春砲後，巨人靠著保送、增田陸敲安打，以及喜多隆介擊出高飛犧牲打，再添1分。不過5局上養樂多的西田明央再敲陽春砲，終場巨人以4比6不敵養樂多隊。

養樂多燕子 讀賣巨人

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