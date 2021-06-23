聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／陽岱鋼二軍敲陽春砲 睽違20天再開轟
日職讀賣巨人隊台灣選手陽岱鋼今天在二軍出賽，睽違20天在二軍開轟，是一發陽春全壘打，巨人與養樂多燕子隊全場出現5發全壘打，打到第6局因雨裁定，養樂多以6比4獲勝。
陽岱鋼今天先發打第5棒、擔任右外野手，2局下擊出游擊方向滾地球出局，4局下轟出右半邊陽春全壘打，睽違20天再開轟，為本季在二軍第4發。由於比賽打到第6局就因雨裁定結束，陽岱鋼僅打2個打席，目前打擊率2成19。
針對第4局的全壘打，陽岱鋼在比賽中接受日本媒體訪問時表示，全壘打是攻擊到直球，「能夠擊中球的甜蜜點真是太好了，希望把分數一點一點要回來，為了幫助球隊反攻而努力。」
此戰巨人與養樂多隊二軍都展現長打火力，1局上養樂多的坂口智隆敲出陽春砲後，2局上吉田大成更是轟出滿貫全壘打，養樂多隊取得5比0領先。
2局下巨人的增田陸回擊一發2分砲；4局下陽岱鋼敲出陽春砲後，巨人靠著保送、增田陸敲安打，以及喜多隆介擊出高飛犧牲打，再添1分。不過5局上養樂多的西田明央再敲陽春砲，終場巨人以4比6不敵養樂多隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言