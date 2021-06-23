聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓職胡金龍？奧運國手出怪聲斗山熊教練讓他下二軍休息
斗山熊休息室引爆茶壺風波，日前才被選進奧運24人名單的外野手朴健祐，昨天（22日）突然被球隊下放二軍，總教練的公開聲明也毫不客氣，對外直言：「你就下二軍好好休息吧。」
斗山熊目前戰績33勝31敗，名列聯盟第六，總教練金泰亨表示下放朴健祐的決定是必要的，「我們是一支團隊，如果有人想破壞氣氛，那麼我身為總教練就必須做出決定，我認為這個下放是必須的。」並表示這個決定和朴健祐的表現無關，「他自己說有點疲累，我就決定讓他下二軍好好休息。」
朴健祐本季的打擊三圍為.333/ .404/ .431，是稱職的安打型外野手，數據皆列韓職上乘，不過沒有任何報導說明他究竟做了什麼事，需要讓總教練做出懲處外，甚至對外公布「家醜」，當被問到有沒有確切的回歸時間時，金泰亨也回答「沒有。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言