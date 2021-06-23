韓職胡金龍？奧運國手出怪聲斗山熊教練讓他下二軍休息

斗山熊休息室引爆茶壺風波，日前才被選進奧運24人名單的外野手朴健祐，昨天（22日）突然被球隊下放二軍，總教練的公開聲明也毫不客氣，對外直言：「你就下二軍好好休息吧。」

斗山熊目前戰績33勝31敗，名列聯盟第六，總教練金泰亨表示下放朴健祐的決定是必要的，「我們是一支團隊，如果有人想破壞氣氛，那麼我身為總教練就必須做出決定，我認為這個下放是必須的。」並表示這個決定和朴健祐的表現無關，「他自己說有點疲累，我就決定讓他下二軍好好休息。」

朴健祐本季的打擊三圍為.333/ .404/ .431，是稱職的安打型外野手，數據皆列韓職上乘，不過沒有任何報導說明他究竟做了什麼事，需要讓總教練做出懲處外，甚至對外公布「家醜」，當被問到有沒有確切的回歸時間時，金泰亨也回答「沒有。」