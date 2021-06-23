中職／測試會恐辦不了 聯盟不排除全員直接投入選秀

全國疫情三級警戒延長至7月12日，也讓原訂7月5日登場的中職新人測試會可能泡湯，聯盟已著手研擬配套，不排除讓測試會報名選手通過審核者直接全員投入選秀。

中職選秀明訂報名門檻，若未有相關資歷，但具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，則可參加新人測試會，由球團推薦參與選秀，原訂於7月5日舉辦，今天確定三級警戒再延，也讓測試會舉辦難度更高。

聯盟表示，針對今天中央疫情指揮中心宣布全國三級警戒將延長至7月12日，原訂7月5日預定舉辦的新人測試會，聯盟已著手研議相關配套計劃做因應，不排除讓報名審核通過者直接參加新人選拔會。

若測試會取消、全員保送選秀會，對選手不必然是好消息，因為對本身已屬實績較少的測試會選手來說，等於少了可以展現身手的機會，更難成為砂礫裡的珍珠。