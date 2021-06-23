快訊

高雄暴增9例！陳其邁質疑新北沒做好疫調 恩主公醫院回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／測試會恐辦不了 聯盟不排除全員直接投入選秀

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
因應防疫三級警戒延長至7月12日，聯盟不排除讓測試會報名選手通過審核者直接全員投入選秀。 聯合報系資料照
因應防疫三級警戒延長至7月12日，聯盟不排除讓測試會報名選手通過審核者直接全員投入選秀。 聯合報系資料照

全國疫情三級警戒延長至7月12日，也讓原訂7月5日登場的中職新人測試會可能泡湯，聯盟已著手研擬配套，不排除讓測試會報名選手通過審核者直接全員投入選秀

中職選秀明訂報名門檻，若未有相關資歷，但具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，則可參加新人測試會，由球團推薦參與選秀，原訂於7月5日舉辦，今天確定三級警戒再延，也讓測試會舉辦難度更高。

聯盟表示，針對今天中央疫情指揮中心宣布全國三級警戒將延長至7月12日，原訂7月5日預定舉辦的新人測試會，聯盟已著手研議相關配套計劃做因應，不排除讓報名審核通過者直接參加新人選拔會。

若測試會取消、全員保送選秀會，對選手不必然是好消息，因為對本身已屬實績較少的測試會選手來說，等於少了可以展現身手的機會，更難成為砂礫裡的珍珠。

選秀 中職

延伸閱讀

邀核心球員參與選秀決策 邁爾斯期許新人成即戰力

中職／獅隊與悍將準備復賽完成快篩 兩隊均全員陰性

中職／統一選秀策略高明 五年換血成獅子王

中職／爭霸戰估11月底、12月初打完 將是史上最晚紀錄

相關新聞

中職／統一選秀策略高明 五年換血成獅子王

中華職棒尚未決定何時復賽，但預定在七月進行的季中選秀會作業仍未中斷。尤其今年有許多旅外球員，如江少慶、陳冠宇等在當打之年的旅外球星選擇返台，還有不少業餘好手報名，讓這場盛宴令人矚目，各隊的選擇勢必直接

中職／測試會恐辦不了 聯盟不排除全員直接投入選秀

全國疫情三級警戒延長至7月12日，也讓原訂7月5日登場的中職新人測試會可能泡湯，聯盟已著手研擬配套，不排除讓測試會報名選...

韓職胡金龍？奧運國手出怪聲斗山熊教練讓他下二軍休息

斗山熊休息室引爆茶壺風波，日前才被選進奧運24人名單的外野手朴健祐，昨天（22日）突然被球隊下放二軍，總教練的公開聲明也毫不客氣，對外直言：「你就下二軍好好休息吧。」 斗山熊目前戰績33勝31敗

日職／張奕飆157公里後重返一軍 有機會對戰王柏融

10連勝中的歐力士隊，今天將台灣投手張奕升上一軍，近期在二軍轉任後援的他，有機會在今晚與王柏融同場交手。

3搶1／讀賣巨人不屑的洋砲 法蘭西斯可助多國贏球打出身價

東奧三搶一資格賽首戰由多明尼加對上委內瑞拉，多明尼加的法蘭西斯可（Juan Francisco）單場敲出3安猛打賞，包含1支兩分砲，全場灌進5分打點，成為首戰10：7告捷的最大功臣，想當年他還是被讀賣

中職／獅隊與悍將準備復賽完成快篩 兩隊均全員陰性

中職提交防疫計畫書，爭取在29日恢復比賽，各球團也安排快篩、為復賽進行準備，統一獅隊今天全員在台南球場分流快篩，全員陰性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。