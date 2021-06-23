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日職／張奕飆157公里後重返一軍 有機會對戰王柏融

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
10連勝中的歐力士隊，今天將台灣投手張奕升上一軍。 節圖自影片
10連勝中的歐力士隊，今天將台灣投手張奕升上一軍。 節圖自影片

10連勝中的歐力士隊，今天將台灣投手張奕升上一軍，近期在二軍轉任後援的他，有機會在今晚與王柏融同場交手。

張奕本季先前只在一軍出賽1場，5月27日對橫濱隊先發2.1局、失7分，監督中嶋聰賽後說重話「不是一軍等級」，隔天即被降下二軍再教育。

張奕這段時間在二軍持續出賽，近期轉任後援，昨天在9局登板演出三上三下，飆出生涯最快球速157公里，也獲得重新回到一軍的機會。

山岡泰輔昨天面對火腿隊，先發只拿到1個出局數，連續投出3保送，讓王柏融在滿壘時以保送擠回分數後，他也因右肘不適提前退場，球團當時就表示，將持續觀察他的狀況，評估抹消登錄的可能性較高，今天就出現在下放名單中。

歐力士今天下放山岡泰輔、澤田圭佑兩名投手，叫上張奕、田嶋大樹，歐力士今晚挑戰11連勝，續戰火腿隊。

張奕 歐力士 王柏融

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