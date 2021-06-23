3搶1／讀賣巨人不屑的洋砲 法蘭西斯可助多國贏球打出身價
東奧三搶一資格賽首戰由多明尼加對上委內瑞拉，多明尼加的法蘭西斯可（Juan Francisco）單場敲出3安猛打賞，包含1支兩分砲，全場灌進5分打點，成為首戰10：7告捷的最大功臣，想當年他還是被讀賣巨人監督原辰德不屑一顧的洋將。
2支中南美洲強隊相爭，法蘭西斯可首局就敲出2番打點安打吹響號角，在比賽後段委內瑞拉硬是逆轉比數，而法蘭西斯可再度跳出來，7局以一發致勝2分砲一肩扛起球隊，隨後出現「背靠背靠背」連3發全壘打，奠定勝基。
法蘭西斯可究竟是何方神聖？遙想2015年，他還在日職讀賣巨人隊，整季表現不甚理想，只出賽5場又下二軍，後因腰傷導致表現再度停滯，當時有記者向監督原辰德問道：「有要升法蘭西斯可上一軍嗎？」對方卻輕蔑表示：「法蘭西斯可？他不算棒球選手吧，等他變成真正的棒球選手再說。」
三搶一資格賽最終由荷蘭、多明尼加、委內瑞拉三國爭取最後門票，若多明尼加最終取得前進奧運資格，法蘭西斯可則有機會對上日本，上演「王子復仇記」。
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