中職／獅隊準備復賽完成快篩 142人全員陰性

中職提交防疫計畫書，爭取在29日恢復比賽，各球團也安排快篩、為復賽進行準備，統一獅隊今天全員在台南球場分流快篩，全員陰性。

獅隊目前維持分流訓練，球隊為下周可能恢復比賽進行準備，今天與安南醫院合作，於台南棒球場規畫新冠肺炎抗原快篩，安排全隊教練、選手及職員總計142位，全數進行快篩檢測，經過早上分批分流檢測，快篩結果全體人員均為陰性。

本次新冠肺炎抗原快篩後，總經理蘇泰安表示，「一切都依據中職聯盟申請復賽程序做準備，謝謝安南醫院協助，感謝醫護人員辛勞。」他也呼籲全隊，「雖目前全數均為陰性，但還是再次提醒所有人，篩檢後仍需維持良好習慣戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，並減少外出，切勿因此鬆懈成為防疫破口。」