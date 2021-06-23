中職／獅隊準備復賽完成快篩 142人全員陰性
中職提交防疫計畫書，爭取在29日恢復比賽，各球團也安排快篩、為復賽進行準備，統一獅隊今天全員在台南球場分流快篩，全員陰性。
獅隊目前維持分流訓練，球隊為下周可能恢復比賽進行準備，今天與安南醫院合作，於台南棒球場規畫新冠肺炎抗原快篩，安排全隊教練、選手及職員總計142位，全數進行快篩檢測，經過早上分批分流檢測，快篩結果全體人員均為陰性。
本次新冠肺炎抗原快篩後，總經理蘇泰安表示，「一切都依據中職聯盟申請復賽程序做準備，謝謝安南醫院協助，感謝醫護人員辛勞。」他也呼籲全隊，「雖目前全數均為陰性，但還是再次提醒所有人，篩檢後仍需維持良好習慣戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，並減少外出，切勿因此鬆懈成為防疫破口。」
面對新冠肺炎抗原快篩過程中，有些選手完全不怕痛輕鬆做完檢測，但也有選手怕痛請求護理師小力一點，過程中嚴肅帶點輕鬆，篩檢過程中的痛是一瞬間的，但等待報告的時間才是最難熬的，選手們完成檢測後在等候區，彷彿在聽考試放榜。
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