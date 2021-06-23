日職／賽前找宋家豪聊天 吳念庭手勢連樂天球員都夯

樂天金鷲來到西武主場進行二連戰，來自台灣的宋家豪與吳念庭賽前還在場上閒聊了一下，樂天內野手山崎剛看到吳念庭還趁機做了個招牌「WUing」手勢。

西武獅電台捕捉到了「台灣雙星」賽前閒聊的照片，發佈在推特，並寫道：「山崎剛還特別出來做了『WUing』手勢，可惜沒有拍到。」

每當吳念庭上壘時，隊友們就會在休息室一同舉起雙手搖晃，並發出「WU」的聲音，「WUing手勢」便由此而來，只是沒想到連其他球隊成員也知道。

宋家豪與吳念庭兩人都在疫情時代把握機會，在日本展現自身價值，今晚有機會見證兩人同場交鋒，讓球迷們引頸期盼。