中職／統一選秀策略高明 五年換血成獅子王

中華職棒尚未決定何時復賽，但預定在七月進行的季中選秀會作業仍未中斷。尤其今年有許多旅外球員，如江少慶、陳冠宇等在當打之年的旅外球星選擇返台，還有不少業餘好手報名，讓這場盛宴令人矚目，各隊的選擇勢必直接衝擊本季的賽事。

各隊近年的選秀策略大相逕庭，有些球隊喜好先挑選旅外球員，有些球隊喜好應屆高中畢業球員，還有些喜歡先挑投手等。不過最主要是要選擇要符合隊型，究竟是有好手先搶再說，還是先挑球隊缺的位置，都是一門學問，深遠地影響球隊後續發展。有時的決定馬上會影響當年度剩餘賽事，其餘的則是關係長遠的未來。最明顯的案例莫過於義大犀牛選秀及養成的失敗，造成富邦接手後釋出大批球員，幾乎重新再換血的案例。

不過除了義大犀牛外，統一獅在2013年至2015年間的選秀策略更是常被提起。他們在2013年選擇放棄前三輪權利，換取郭泓志的加盟，但卻只用了兩年就將他放入戰力外。後來既然老的不行就找小的，連續選入數名需要時間養成的年輕投手，但由於球隊沒時間等他們，揠苗助長的情況下，接下來的成績慘不忍睹，從2013年的冠軍球隊迅速淪為墊底，而且從2014年下半季開始，獅隊連續三個半季都居末位，陷入隊史最悲慘的一段時間。

統一獅為了爭取超級球星郭泓志，犧牲選秀前三輪，損失了獲得陳禹勳、鄭凱文等好手的機會。 聯合報系資料照片

歷經幾年都未能即時提振戰力的選秀會後，讓統一獅球團總算決定開始改革，跟隨桃猿及兄弟的腳步，於2016年成立球探部門，成為第三支設立專職球探的球隊，由潘俊榮負責，而且不頻繁換人，至今他已任職超過五年。這一年季中也是獅隊選秀會改變的一年，他們不像以往先選業餘強投的模式，把目標轉向師老兵疲的野手環節。

另外獅隊在選人策略上同樣有所調整，他們先把目光放在成棒級的即戰力球員，可以減少養成的時間及失敗的風險，快速地讓球隊陣容升級。2016年及2017年兩屆選秀中，他們沒挑任何一位高中畢業生，連續帶走蘇智傑、陳傑憲、潘傑楷、陳重羽、陳重廷及吳桀睿。這些球員不但都可以立刻上場，而且他們的加入讓野手群有了內部競爭，像是林岱安就在陳重羽的競爭下，表現大幅進步許多。

陳重廷(右)與陳重羽(左)兄弟也是獅隊在近5年選入的球員，他們雖然都有一些守備問題，但整體而言對於提升球隊戰力有一定貢獻。 聯合報系資料照片

到2018年時，這時統一獅陣容已經茁壯，他們又再度調整選秀策略。不僅持續網羅即戰力球員，同時也回頭關注高中生球員，而且已不再是打者優先。獅隊對這年的高中畢業生球員實際上可能已經觀察整個青棒時期，更可以精準評估出能厚實獅子軍板凳深度的球員。後來除了選到今年培養有成的古林睿煬，獅隊還選入林靖凱及林子豪，他們現在都已成為球隊主要戰力。這過程中他們還考量讓陳傑憲轉戰外野，因此從落選球員中找來即戰力林祖傑。再加上2020年其他隊優先挑選高中生及投手的情況下，獅隊意外選到文化大學出品的強打林安可。

觀察這一連串的選秀策略，雖然球員養成過程中有些守備位置調整，但已讓統一獅在短短五年內球隊陣容煥然一新。而且每個位置幾乎都有補到年輕戰力，讓球隊在去年爆冷拋下彩帶。今年統一獅的選秀權落在第四順位，目前前三隊所選球員幾乎已經確定，獅隊如何再次大顯身手值得期待！