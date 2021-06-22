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日職／台灣雙至寶同步低迷 王柏融4支0、吳念庭3支0
台將王柏融今天的唯一上壘，用保送幫火腿擠回第1分，此役4打數沒有安打、吞下2次三振，火腿終場以2：5不敵歐力士隊，歐力士取得10連勝。
歐力士先發投手山岡泰輔開賽先被淺間大基敲出安打，一出局後連投了3次保送，包括王柏融在滿壘時選到保送、擠回1分，山岡泰輔也在此時因右肘不適、只投0.1局退場。
王柏融第3局在三壘有人時，面對一顆落在好球帶外的滑球，被判出棒過半，吞下三振，王柏融當下面露不開心，第3打席再以三振收場，第4、5打席都在滿壘時上場，皆未能替球隊建功。
王柏融近4戰累積12打數沒有安打，打擊率一路下滑，今天賽後只剩2成38。
西武獅以2：0擊敗樂天金鷲隊之戰，吳念庭3打數沒有安打、1次三振，有1次保送，近6戰合計23打數只有3支安打、打擊率1成30，打擊近況也陷入低潮。
西武的2分由愛斗的兩分砲送回，平良海馬9局面對兩位上壘者力保不失，推進連35場未失分，同步刷新洋聯、隊史紀錄，下一個要挑戰的目標就是日職紀錄、阪神虎隊藤川球兒的38場。
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