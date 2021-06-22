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日職／張奕二軍飆157公里火球 陽岱鋼3打數敲1安

中央社 / 台北22日電
張奕。 資料照(擷圖自推特)
張奕。 資料照(擷圖自推特)

日本職棒歐力士猛牛隊台灣投手張奕今天在二軍救援登板，在第9局演出3上3下，沒有失分，最快球速飆到157公里，獲得救援成功；另一場巨人隊的陽岱鋼則是3打數敲1支安打。

張奕在近期轉任後援，歐力士今天與廣島隊的賽事也有出賽，歐力士本來以1比2落後給廣島隊，不過歐力士在7局下發動反攻，一、三壘有人時，佐野如一敲出二壘安打，送回1分，再加上捕逸得1分逆轉；8局下再添1分。

張奕在9局上登板，用17球演出3上3下，沒有失分，且此戰火球連發，每一個打席都飆到150公里以上，最快達到157公里。終場歐力士以4比2獲勝，張奕奪下救援成功，目前在二軍出賽15場，拿下2勝5敗、2次救援成功，防禦率3.35。

另一場二軍賽事，讀賣巨人隊的陽岱鋼今天先發打第5棒、擔任指定打擊，1局下遭到三振，4局下敲出右半邊安打，6局下擊出中外野飛球出局，9局下遭換代打退場。

總計陽岱鋼3打數敲出1支安打，目前在二軍打擊率2成10。此戰養樂多隊全場敲出12支安打、得8分；而巨人僅在1局下靠著若林晃弘轟2分全壘打得分，終場以2比8不敵養樂多隊。

歐力士猛牛 張奕

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