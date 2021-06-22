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中職／爭霸戰估11月底、12月初打完 將是史上最晚紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職爭霸戰估11月底、12月初打完，將是史上最晚紀錄。 中央社
中職爭霸戰估11月底、12月初打完，將是史上最晚紀錄。 中央社

中職已塞車1個半月的賽程，若能在29日順利復賽，秘書長楊清瓏指出，預計將在11月底、12月初打完總冠軍賽，這也將是中職史上最晚結束賽季。

中職去年因疫情延後開打，4月中才開季，但總冠軍賽第1戰仍趕在10月31日開打，不算延遲太多，中職史上4次遲至11月才展開總冠軍賽。

前4次11月才揭開序幕的總冠軍賽，分別為1991、1998、1999和2004年，其中1999年和2004年皆是因季中停賽影響。

1991年11月2日開打，打滿7場，10日落幕，1998年同樣打滿7場，從11月3日打到11日。

1999年先在9月因亞洲棒球錦標賽停賽12天，復賽不久又遇到921大地震，再停兩周，例行賽打到10月24日才落幕，總冠軍賽到11月3日展開，11月9日打完。

2004年則因雅典奧運停賽29天，總冠軍賽11月6日才登場，打滿七場，直到11月14日終於為賽季畫下句點，為最晚結束賽季紀錄，今年勢必將被改寫。

中職 棒球 楊清瓏

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