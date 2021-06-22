中職／高標防疫拚復賽 單一隊伍匡列14人即停賽

中職瞄準29日復賽，制定防疫計畫書，也設下停賽標準，確認不論確診人數，若一隊達14人匡列隔離就停賽。

聯盟針對復賽提交防疫計畫書，未來兩周將以點對點的方式團進團出，球員、職員都需列冊，只能在飯店、宿舍、球場統一搭乘交通工具團體行動，不能自由進出飯店、自行前往球場，所有進到球場的人員也將安排每周定期快篩，確保沒有染疫風險。

若29日順利復賽，前兩周賽事將採不開放觀眾、媒體採訪的方式進行，若疫情和緩再向指揮中心爭取逐步開放。

中職去年季初採取最高標準圍堵疫情，包括球員、職員、聯盟工作人員、媒體、轉播單位在內，只要有1名相關人員確診即停賽，今年面臨比去年更嚴峻的疫情，今天在領隊會議中也再次討論停賽標準。

會長蔡其昌表示，管制條件相對嚴格，在領隊會議中有討論停賽標準，確認若單一球隊有14人被匡列就停賽，或是不到14人，但守備位置重疊導致出賽人員不足，或有其他影響比賽公平性的特殊情況，也可能考慮停賽。