快訊

中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

揭高嘉瑜喬疫苗前曾通電話 柯文哲指「紙包不住火」：被擠牙膏更慘

中職／5球團有共識 選秀新人下半季才能加入戰線

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

今年中職新人選秀將是史上第一次在上半季還沒打完就開選，新人能否在上半季投入戰局，領隊會議上達成共識，確定新人要等到下半季才能出賽。

選秀將於7月12日舉辦，今年受到疫情延賽影響，賽程大塞車，上半季還沒打完就要進行季中選秀，且今年有不少即戰力好手，若即刻簽約完成投入比賽，對各隊戰力將有直接影響，是否同意上半季就納入選秀新人，也是今天領隊會議的討論議題。

中職會長蔡其昌表示，若延後選秀時間，影響到球團與球員的簽約、溝通時間，壓縮得太短，對雙方都不公平，所以決定維持在7月選秀。

蔡其昌說：「5球團也都充分理解，大家都有共識，上半季是哪些人就是哪些人，選秀新人下半季才開始比賽。」

今年選秀迎來旅外回歸潮，江少慶、陳冠宇、呂彥青都已各自隨富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟隊練球中，前3順位幾乎底定，但在領隊會議達成共識後，勢必要等到下半季才能披掛上陣。

選秀 中職 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

中職／陳冠宇旅日10年返台 坦言最想對決王威晨

中職／江少慶和印象中不一樣 林宥穎點出角度差異

中職／陳冠宇、呂彥青完成線上報名 旅外累積4人

相關新聞

中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

中職有望在29日恢復比賽，今天領隊會議上，聯盟會長蔡其昌與5隊領隊達成共識，瞄準29日為復賽第一天，前兩周規畫桃園以南的...

整理包／3搶1賽程與戰績 奧運最後一張棒球門票歸誰？

奧運開幕倒數不到兩個月，棒球項目參賽的6個席次還未底定，目前已經確定有地主國日本、以色列、韓國、墨西哥及美洲資格賽冠軍美國五支球隊，剩下最後一個席次，將移師墨西哥（原台灣主辦），由多明尼加、委內瑞拉及

日職／海馬起頭宮城接棒 沖繩有望連出新人王

日職12球團分佈在關東、關西、中部、九州、東北及北海道等地區，離台灣最近的沖繩雖然與四國4縣一樣沒有職棒球隊，但在日職的發展卻佔了很重要的一部分，每年2月開始，陸續會有多達9隊在沖繩進行春訓，各路球評

日職／陳偉殷二軍投10球不適退場 監督：真傷腦筋

台灣左投陳偉殷於前天（20日）進行二軍場次先發，結果僅投10球就因慣用手肩膀不適下場，這讓阪神二軍監督平田勝男十分困擾，他表示：「的確很擔心，真傷腦筋。」

中職／5球團有共識 選秀新人下半季才能加入戰線

今年中職新人選秀將是史上第一次在上半季還沒打完就開選，新人能否在上半季投入戰局，領隊會議上達成共識，確定新人要等到下半季...

中職選秀／平鎮5選手完成報名 捕手張翔在列

中職選秀會將在7月12日舉行，報名截止日剩下2週，除了多名有旅外經驗的球員，也有許多高中好手想挑戰，包括平鎮張翔、張宥鈞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。