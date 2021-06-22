中職／5球團有共識 選秀新人下半季才能加入戰線

今年中職新人選秀將是史上第一次在上半季還沒打完就開選，新人能否在上半季投入戰局，領隊會議上達成共識，確定新人要等到下半季才能出賽。

選秀將於7月12日舉辦，今年受到疫情延賽影響，賽程大塞車，上半季還沒打完就要進行季中選秀，且今年有不少即戰力好手，若即刻簽約完成投入比賽，對各隊戰力將有直接影響，是否同意上半季就納入選秀新人，也是今天領隊會議的討論議題。

中職會長蔡其昌表示，若延後選秀時間，影響到球團與球員的簽約、溝通時間，壓縮得太短，對雙方都不公平，所以決定維持在7月選秀。

蔡其昌說：「5球團也都充分理解，大家都有共識，上半季是哪些人就是哪些人，選秀新人下半季才開始比賽。」

今年選秀迎來旅外回歸潮，江少慶、陳冠宇、呂彥青都已各自隨富邦悍將、樂天桃猿、中信兄弟隊練球中，前3順位幾乎底定，但在領隊會議達成共識後，勢必要等到下半季才能披掛上陣。