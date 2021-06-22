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中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

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中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中職瞄準29日復賽，比賽集中桃園以南5球場。 中央社
中職瞄準29日復賽，比賽集中桃園以南5球場。 中央社

中職有望在29日恢復比賽，今天領隊會議上，聯盟會長蔡其昌與5隊領隊達成共識，瞄準29日為復賽第一天，前兩周規畫桃園以南的5座球場比賽，暫時排除雙北兩座球場。

台灣疫情趨緩，有望在28日後「微解封」，已延賽1個半月的中職也展開前置作業，今天召開領隊會議，討論復賽後的防疫措施、場地、賽程調整。

全台能否在28日後解封或微解封，指揮中心預計將在明天宣布，蔡其昌表示，若確定能恢復進行比賽，今天已與5隊領隊溝通，將29日作為復賽的第一天。

聯盟已將防疫計畫書送交體育署，今天領隊會議後針對細節有部分修正，將與體育署調整、修正後送交指揮中心，預計兩天內會有回覆，屆時就能比較清楚29日是否可以順利復賽。

由於目前確診案例仍集中雙北，比賽要在新莊、天母球場進行現階段仍有難度，聯盟選定桃園、台中、雲林、台南、高雄5縣市為復賽場地，與地方政府的溝通持續進行中。

蔡其昌表示，5縣市都尊重中央意見，若防疫計畫通過，都願意出借場地，「雙北的部分，也會和CDC保持密切聯繫，若疫情警戒下降到二級，也會隨時加入比賽。

聯盟目前先提交一軍復賽計畫，若能順利恢復進行，下一步就是恢復二軍賽事，明星賽也按照計畫在規畫中，但比賽時間挪至8月14、15日，蔡其昌表示，「還是期待明星賽可以如期舉辦。」

中職

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