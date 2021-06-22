中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場
中職有望在29日恢復比賽，今天領隊會議上，聯盟會長蔡其昌與5隊領隊達成共識，瞄準29日為復賽第一天，前兩周規畫桃園以南的5座球場比賽，暫時排除雙北兩座球場。
台灣疫情趨緩，有望在28日後「微解封」，已延賽1個半月的中職也展開前置作業，今天召開領隊會議，討論復賽後的防疫措施、場地、賽程調整。
全台能否在28日後解封或微解封，指揮中心預計將在明天宣布，蔡其昌表示，若確定能恢復進行比賽，今天已與5隊領隊溝通，將29日作為復賽的第一天。
聯盟已將防疫計畫書送交體育署，今天領隊會議後針對細節有部分修正，將與體育署調整、修正後送交指揮中心，預計兩天內會有回覆，屆時就能比較清楚29日是否可以順利復賽。
由於目前確診案例仍集中雙北，比賽要在新莊、天母球場進行現階段仍有難度，聯盟選定桃園、台中、雲林、台南、高雄5縣市為復賽場地，與地方政府的溝通持續進行中。
蔡其昌表示，5縣市都尊重中央意見，若防疫計畫通過，都願意出借場地，「雙北的部分，也會和CDC保持密切聯繫，若疫情警戒下降到二級，也會隨時加入比賽。
聯盟目前先提交一軍復賽計畫，若能順利恢復進行，下一步就是恢復二軍賽事，明星賽也按照計畫在規畫中，但比賽時間挪至8月14、15日，蔡其昌表示，「還是期待明星賽可以如期舉辦。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言