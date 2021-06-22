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中職選秀／平鎮5選手完成報名 捕手張翔在列

中央社 / 台北22日電
平鎮高中捕手張翔，完成中職選秀報名。 報系資料照
平鎮高中捕手張翔，完成中職選秀報名。 報系資料照

中職選秀會將在7月12日舉行，報名截止日剩下2週，除了多名有旅外經驗的球員，也有許多高中好手想挑戰，包括平鎮張翔、張宥鈞等5人。此外有旅日經驗的蔡鉦宇也完成報名。

中職季中選秀報名將於7月6日截止，除了備受矚目的前旅外選手江少慶、吉力吉撈．鞏冠、陳冠宇、呂彥青已經報名，也有不少高中應屆畢業的「大物」，包括昨天已經確定報名的平鎮高中陳志杰、高苑工商邱駿威、花蓮體中林逸翔、大理高中李展毅。

中職今天表示，平鎮高中捕手張翔也已經完成線上報名的程序，待文件資料核備之後即可完成報名手續。張翔從少棒開始就是國家隊常客，大賽經驗豐富，蹲捕方面接球、擋球、阻殺能力都不錯，近期長打能力也提升許多。

除了張翔，「平鎮幫」有多名好手完成線上報名，包括投手吳秉恩、內野手董子恩、外野手張宥鈞。其中張宥鈞在去年底進行黑豹旗賽事期間，就表態要報名中職選秀，他一直是平鎮的主力外野手，是穩定輸出安打的打者。

此外，曾打過日本甲子園的內野手蔡鉦宇透過球團推薦，也已經完成報名程序。25歲的蔡鉦宇高中時期在穀保家商1年後，就決定到日本高校打球，就讀日本光星高等學校，大學則是就讀日本拓殖大學，畢業後曾在日本獨立聯盟打球，今年回到台灣。

平鎮高中 中職 選秀

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