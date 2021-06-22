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日職／陳偉殷二軍投10球不適退場 監督：真傷腦筋

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣左投陳偉殷於前天進行二軍場次先發，結果僅投10球就因慣用手肩膀不適下場。 取自推特のもとけ
台灣左投陳偉殷於前天進行二軍場次先發，結果僅投10球就因慣用手肩膀不適下場。 取自推特のもとけ

台灣左投陳偉殷於前天（20日）進行二軍場次先發，結果僅投10球就因慣用手肩膀不適下場，這讓阪神二軍監督平田勝男十分困擾，他表示：「的確很擔心，真傷腦筋。」

陳偉殷日前首局解決2人次後身體出現狀況，只見他用右手抱著左肩、表情痛苦，投手教練、翻譯及防護員都上場關心，陳偉殷只能走回休息區，由加治屋蓮接手；陳偉殷總共只投了10顆球，0.2局被敲1安，無失分。

賽後阪神二軍監督平田勝男針對陳偉殷的狀況表示：「的確很擔心，他的肩膀有些緊繃，真傷腦筋。」上次登板要追溯到11日的後援，對於隔了8天再度先發，平田希望明天至少能親自確認他的狀況，並好好照顧，被問到陳復出的時間是否會再度延長，他則回答：「我不知道。」

陳偉殷

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