日職／相隔43天掉分 宋家豪連挨4安防禦率幾乎翻倍

樂天金鷲隊宋家豪的連13場出賽未失分，在今天遭到中止，面對歐力士隊中繼1局，兩出局後被連續敲出4安打，丟掉2分，防禦率從賽前的0.68幾乎翻倍為1.30，樂天終場以3：4落敗。

宋家豪第8局、在1：2落後之際登板，先以一記壓在外角低的150公里直球，讓羅梅洛（Stefen Romero）未出棒遭到三振，T-岡田打向二壘遭到刺殺。

兩出局後，安達了一打向游擊跑出內野安打，歐力士此時換上摩亞（Steven Moya）代打奏效，宋家豪的148公里直球被他掃向中外野，形成二壘打、帶1分打點。

宋家豪掉分後危機未解，紅林弘太郎敲左外野安打，形成一、三壘有人，福田周平補上左外野安打、追加1分打點，樂天的落後擴大到1：4，宋家豪才以二壘方向滾地球抓下第3個出局數。

宋家豪花了25球面對7名打者，才結束今日任務，投1局被敲4安打、失2分，相隔43天才再度掉分，樂天在8局下靠島内宏明的二壘打追回2分，也讓宋家豪的失分傷害更大。

兩隊賽前以32勝27敗並列太平洋聯盟第一，歐力士贏球後取得9連勝，獨占洋聯龍頭寶座，樂天則是吞下6連敗。