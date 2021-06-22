日職／海馬起頭宮城接棒 沖繩有望連出新人王

日職12球團分佈在關東、關西、中部、九州、東北及北海道等地區，離台灣最近的沖繩雖然與四國4縣一樣沒有職棒球隊，但在日職的發展卻佔了很重要的一部分，每年2月開始，陸續會有多達9隊在沖繩進行春訓，各路球評、記者、球迷也都會湧進，沖繩無非是春訓時期最吸睛的地區。

不只是提供職棒球隊訓練所需場地及資源，出身自沖繩的球員也逐年增加，根據統計，今年12支職棒球隊中共有25名的沖繩球員，在日本的47個都道府縣中已大幅躍進到第10名，歷年來較為人知的沖繩球員是生涯拿到119勝，防禦率只有3.08的安仁屋宗八及打出1419支安打及269轟的石嶺和彦兩人；近幾年又有幾名沖繩球員在日職發光發熱，拿到個人獎項並且也創了下日職紀錄。

軟銀的東浜巨及西武的山川穗高是這幾年投打代表性的沖繩球員。東浜12年以第一順位加入軟銀，16年成為固定先發輪值，先發20場投出9勝6敗的成績，隔年先發24場，以16勝拿到勝投王，上季也有9勝2敗的佳績，雖然近幾年因傷導致出賽數不太穩定，但只要身體無恙，投球內容仍有一定水準；山川則是近幾年日職最具破壞力的強打者之一，從16年起連6季的全壘打都在10支以上，18、19兩年各以47及43轟拿到洋聯全壘打王，這兩年的打點也都超過120分，上季因傷影響狀況及賽季縮減，只打出24轟及73分打點，打擊率也是生涯最差的2成05，今年雖然同樣因傷缺席了整個4月，但歸隊後長打火力穩定，6月出賽17場已打出6轟，只要不受傷，有望回到19年時的水準。

山川穗高曾連兩年拿下全壘打王，是近幾年沖繩出身選手中火力最強大的一人。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團

山川的同隊兼同鄉學弟平良海馬無疑是這兩年最受注目的沖繩球員了，21歲的平良17年從沖繩石垣島的八重山商工高校畢業後，以第4指名加入西武，19年在一軍初登板就出賽了26場，投24局拿到2勝1敗8個救援點1次救援成功，防禦率只有3.38，隔年成為牛棚重要主力，出賽54場，拿到34個中繼點，防禦率進步到1.87，這季他還投出最快160公里的速球，成為史上第6位投出160公里快速球的投手，由於這些表現，讓他獲選為去年洋聯的新人王。

今年平良的表現更上一層樓，同樣是西武主力中繼的他，5月底又接下球隊終結者的工作，本季已拿到22個中繼點及7次救援成功，雖然因為角色轉換，而讓他在中繼王的競爭上停下了腳步，但投球內容卻是鬼神般的優異，本季至今1分未失，已創下開季連34場出賽無失分的日職新紀錄，現在的他，每一次登板都將產生新的紀錄。

另一名出身自沖繩的年輕投手，在去年季末也引起各界的注意，今年更是交出超齡的表現，他就是歐力士的宮城大彌。今年才19歲的宮城是19年歐力士的第一指名，當年選秀會其實他是在歐力士連抽兩次籤都沒抽到中意人選的情況下才被選進的，所以他相當於外外一指，當時應該有不少球迷感嘆歐力士的籤運太差，沒想到宮城卻是同期高中畢業生中目前表現最佳的。

19歲投手宮城大彌今年超齡的優質表現，是歐力士目前能攻上洋聯龍頭的一大關鍵人物，也是今年新人王的熱門人選。 擷圖自歐力士FB官方粉絲團

去年季末宮城首次上一軍，先發3場，在11月拿到了個人生涯首勝，留下1勝1敗3.94防禦率的成績；今年從開季就在一軍名單內，至今先發11場為隊上第2多，投出7勝1敗的成績，防禦率僅有2.06，另外還有77次三振，防禦率及三振都是全隊第2，同時也是聯盟第2，僅次於同隊學長山本由伸，7勝跟山本及樂天的大物新人早川隆久並列聯盟第1，而8成75的勝率就是單獨的全日職最高了，另外，1成65的被打擊率、0.83的WHIP也都是全日職最佳，堪稱是今年最令人驚奇的年輕投手，重點是他目前還未滿20歲。

平良去年拿下新人王，是沖繩出身的第1人，如今小他近2歲的宮城在本季表現同樣優異，由於他去年只投了16局，因此還保有新人王的候選資格，以本季的態勢來看，唯一的競爭對手應該就是現在勝投相同的早川，但宮城在其他方面都還比早川優異，如果能維持穩定的表現，再加上歐力士若在本季打出佳績，那宮城大有希望能獲得新人王，也將會是由沖繩出身的球員連續兩年拿到新人王，沖繩力一股氣地大爆發！