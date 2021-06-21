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日職／吳念庭拚續當得點圈之鬼 本周有機會碰上宋家豪

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭。 資料照（擷圖自推特)
吳念庭。 資料照（擷圖自推特)

西武獅隊台灣好手吳念庭近期打擊降溫，但目前仍是兩聯盟得點圈之王，本周將陸續遭遇樂天金鷲歐力士隊，有機會與效力樂天的台將宋家豪上演「台灣內戰」，比賽由ELEVEN體育家族轉播。

吳念庭上周中止連9場敲安，但目前得點圈打擊率4成51，依然居兩聯盟之冠，緊追在後的是歐力士吉田正尚（4成15）。

歐力士暌違10年取得8連勝，暫時與樂天金鷲隊並列第一，今晚與樂天交手完就可以知道誰才是聯盟老大。歐力士明天起主場迎接火腿隊3連戰，緊接著還有西武的踢館。

西武本周先在自家主場迎戰樂天2連戰，明天先發投手將由連6場先發不敗的松本航對上岸孝之，岸孝之日職生涯共奪1796次三振，尋求明天登板能達1800K的紀錄；平良海馬目前連34場無失分，追平隊史與洋聯紀錄，防禦率維持在０，「海馬BOY」本周又會上演什麼進擊的紀錄也讓人期待。

效力火腿的王柏融上周對軟銀鷹隊的3連戰，總計8打數0安打，本周調整心情期待再打出更好的成績。

火腿目前排名墊底，與第5的西武有5.5場勝差，明天作客歐力士將派出前大聯盟投手費爾哈根（Drew VerHagen）對決歐力士2016年第一指名山岡泰輔，火腿想擺脫後段班還得努力才行，在京瓷巨蛋作客完，火腿會休兵一天，接著在静岡草薙球場迎戰羅德隊。

樂天金鷲 歐力士 火腿

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