中職／陳冠宇旅日10年返台 坦言最想對決王威晨

2011年在日本開始職棒生涯的陳冠宇，返台後加入業餘安永鮮物棒球隊保持訓練，來年即將參加中職選秀的他，坦言未來最想對決的選手是中信兄弟的王威晨。

陳冠宇日前接受《Yahoo好棒棒》採訪，分享他在旅日、返台間的想法與考量，以及最想要對決的中職選手。

早在2011年就被日職橫濱灣星隊相中的陳冠宇當時才20歲，他表示當地的訓練量與強度都大，自己比較不適應，早期甚至產生排斥的想法，直到第二年動了韌帶置換手術，從此之後慢慢改變觀念，了解訓練的重要，不論是心理素質或身體素質都漸漸在這一年提升到職棒的水準。

為何選擇回台打球？陳冠宇表示嚮往成為先發投手，但在日職的機會越來越少，上場機會僅剩長中繼、或比賽張力低的場合，回國後可能比較有發展機會。

至於最想要對決的打者，陳冠宇坦言是高中老同學王威晨，兩人曾在12強同隊，並認為對方是中職頂尖的開路先鋒，打擊成績也非常穩定，他甚至已經想好不同的配球策略，「可以好好料理他一下。」