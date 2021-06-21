中職／江少慶和印象中不一樣 林宥穎點出角度差異

身為富邦悍將隊主戰捕手，林宥穎在分流練球期間，幾乎只能遠端了解投手狀況，他透露對江少慶的觀察，發現有點不一樣，詢問後得知他近兩年在小聯盟有調整投球角度，而先前出賽狀況還不到最佳，但他相信以江少慶的經驗值，7月披掛上陣不是問題。

林宥穎季初曾經歷一段打擊小高峰，但隨著出賽頻率一高、天氣變熱，加上比賽中碰到一些小傷勢，無法完全出力的情況下，打擊狀況也開始下滑。

他表示，「當一個職業選手， 這不能是理由，出賽就是要保持非常好的狀況，外界只會看到你的成績，不會看到你的身體狀況。」休兵期間，正好讓身體復原，重新找回打擊機制。

中職各隊在防疫延賽期間，必須遵照分流練球、減少群聚，林宥穎說：「我相信不管是哪隊，都會有影響，這段時間比較少去接牛棚，會找時間比較遠看一下投手狀況。」

江少慶將在選秀後披上悍將隊球衣，林宥穎近期也看了他的投球，「跟我印象中不太一樣。」他指出，江少慶先前的投球角度比較低一點，「有問他，他說他這兩年在小聯盟有修正，想讓球更有角度。」

至球季喊卡前，江少慶在二軍出賽3場、8.2局，防禦率為7.27。林宥穎表示，「之前看他比賽狀況還不是那麼好，他上場比賽應該是7月底吧？還有1個月，他算是有經驗的選手，這段時間對來說應該足夠。」