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中職／「看我外型都不相信」 陳鴻文讀書薰陶文學氣息

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊陳鴻文。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊陳鴻文。圖／富邦悍將隊提供

因疫情賽季停擺期間，富邦悍將隊投手陳鴻文讀了不少書，他說：「因為外型，大家好像不相信我會讀書。」他笑稱在薰陶文學氣息，希望在場上減少心浮氣躁。

談到本季狀況，陳鴻文表示，一開始狀況還在掌控範圍內，後半段的控球開始不穩，這段期間的訓練也要求球的品質、位置，希望在復賽時可以重上軌道。

陳鴻文指出，目前復賽時間不確定，只能按著新聞推估的時間點去做調整，但他也強調職業選手本來就是要隨時準備好，「身體、心理都是隨時備戰，什麼時候開打，都準備好了。」

比賽中止1個半月，若賽季恢復進行，是否希望先有熱身賽？陳鴻文迫切直接投入比賽的心情更強烈，「我是覺得很想快點比賽，我們的工作就是要隨時準備好開打，棒球可以帶給大家正面力量，讓大家在家裡也有個滿不錯的休閒娛樂，那種感覺會讓大家脫離疫情。」

陳鴻文分享防疫生活，平常在家就簡單吃，基本上只吃菜、肉、飯，一天換3個口罩；至於休閒娛樂，他笑說：「因為外型，大家不相信我會看書，怕投球不好時會心浮氣躁，慢慢去學習看一些書，去薰陶自己的一些文學氣息。」說著說著覺得有些不好意思，虧自己是「戴著口罩比較敢講」。

陳鴻文至延賽前已累積98次救援成功，等待復賽向百救援里程碑叩關，中職史上有三人達陣，分別是林岳平（129）、凱撒（124）、陳禹勳（115），而統一獅隊終結陳韻文也已累積94次救援成功，預計可在今年以最年輕之姿跨進「百救援俱樂部」。

陳鴻文 林岳平 富邦悍將

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