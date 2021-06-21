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中職／江少慶厲害在手臂 陳鴻文自評臉和背贏了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊陳鴻文。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊陳鴻文。圖／富邦悍將隊提供

同樣都對重訓有自己的堅持，富邦悍將隊投手陳鴻文與即將成為隊友的江少慶一拍即合，陳鴻文說兩人在訓練上、私底下常常意見一致，也常彼此交流。談到兩人的身材，陳鴻文笑說：「我的臉和我的背比較帥，江少慶是手臂很棒。」

江少慶已遞交選秀報名表，與握有狀元籤的悍將隊已有默契，雙方簽有自行培訓合約、目前隨隊練球中，只等選秀落幕、簽約完畢，就能正式披上悍將隊球衣上一軍作戰。

陳鴻文談到江少慶，形容兩人「志同道合」，他說：「我們都很喜歡訓練，不管是投球訓練、重量訓練，我們都很有默契，在私底下、訓練上的意見也都很一致。」

陳鴻文指出，像江少慶這樣的選手很特別，球員在球季期間會碰上飲食不固定等問題，還有天氣、訓練很多因素要克服，但江少慶很自律，能固定維持肌肉量、體脂，保持體態完美。他也談到江少慶的球速快，在台灣很少見，「我覺得會改變中職的球風。」

被問到兩人的體態誰比較完美，陳鴻文分析自己的臉和背占上風，江少慶厲害在手臂，「防疫期間不能脫口罩，不然我很想給大家看一下。」

江少慶 陳鴻文 選秀

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