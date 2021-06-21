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中職／選秀增至49人報名 曾仁和、胡智為還沒來

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
曾仁和是否投入中職選秀令人關注。 圖／棒協提供
曾仁和是否投入中職選秀令人關注。 圖／棒協提供

中職新人選秀、測試會報名表持續收件，至今天為止，共計49人報名選秀、92人報名測試會，備受矚目的旅美球員曾仁和胡智為尚未遞表。

中職目前因疫情停擺中，明天將舉辦領隊會議，針對復賽、選秀等議題討論，爭取讓中職賽事盡快恢復舉辦。

今年選秀將在7月12日登場，報名期限至7月6日中午12點，目前共有49人報名選秀，其中22人為高中應屆畢業，高中「大物」包括平鎮高中陳志杰、高苑工商邱駿威都已經報名。

旅外球員則是並無新增，曾仁和、胡智為都還尚未報名選秀，江少慶、吉力吉撈·鞏冠、陳冠宇、呂彥青則已在上周完成報名。

測試會將於7月5日舉辦，目前共92人報名，但能否順利舉辦仍須視疫情而定，若無法舉辦，所有報名選手將全員直接投入選秀。

選秀 中職 曾仁和 胡智為

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