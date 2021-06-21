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日職／軟銀綁住柳田悠岐「球探都哭了」 美媒：他能複製大谷

聯合新聞網 / 綜合報導
軟銀隊柳田悠岐原本被看好挑戰大聯盟。 圖／擷自推特日刊スポーツ・ソフトバンク担当
軟銀隊柳田悠岐原本被看好挑戰大聯盟。 圖／擷自推特日刊スポーツ・ソフトバンク担当

天使隊日籍好手大谷翔平本季表現如同他的外號「Show Time」，近6場比賽就敲出6轟，美國媒體《The Athletic》記者巴格利（Andrew Baggarly）坦言過去曾期待軟銀柳田悠岐挑戰大聯盟，有機會成為「下一個大谷」，可惜後來他與母隊簽下7年合約，「讓大聯盟球探都哭泣了。」

巴格利寫道：「當福岡軟銀和隊柳田悠岐簽下延長合約，球探們都哭了，他有可能複製大谷在打擊區上的表現。」並附上柳田在日職敲出本季第15轟的影片。

對於巴格利得格外看好，日本網友似乎不以為然，不少人認同「柳田並不算相當程度的大砲，單季頂多敲出30轟，不過綜合表現確實是水準以上。」、「要說是大谷等級還太早了，柳田跑去大聯盟應該只剩中程砲火，而大谷可是日本鮮少的大砲等級。」

軟銀 柳田悠岐

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