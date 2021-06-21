中職／林子偉+曾子祐+林子宸 明年選秀游擊手大年

中職季中選秀下個月登場，包括有旅外經驗的江少慶、陳冠宇、呂彥青與高中強投陳志杰、邱駿威投入選秀，胡智為、曾仁和也有機會報名，如果他們都參加選秀，今年算是「投手大年」。

只是，今年高中畢業的U18冠軍國手潘文輝、林昱珉，大學球界最強投手莊陳仲敖，去年從三民高中畢業的張弘綾，他們目標都是旅外，不會投入今年選秀，否則選秀會上有更多強投可選。

另一方面，今年選秀比較缺乏令人眼睛為之一亮的游擊手，以3名高中游擊手普門中學張仁瑋、穀保家商周委宏、高苑工商藍震威來說，他們有潛力，但天花板有一定限度，要成為聯盟頂級游擊手並不容易。

穀保家商周委宏以游擊手身份獲得高中棒球聯賽最佳十人獎。 聯合報系資料照片

不過，明年選秀可就不一樣了，可望成為「游擊手大年」，平鎮高中當家游擊手曾子祐，他出身中平少棒、新明青少棒、平鎮青棒，算是桃園當地培養出來的好手，打、跑、守俱佳，今年升高三，明年高中畢業可望選秀，屆時絕對是各隊追逐的目標。

曾子祐高一就鎮守平鎮游擊大關，守備穩定，180公分左右身高，身材條件不錯，打擊仍持續進化，今年高中木棒聯賽打擊率0.442拿到第二名和野手MVP，平鎮學長、中信兄弟游擊手江坤宇說：「跟我高中時比起來，他(曾子祐)比我好。」

這樣出色的青棒游擊手，各隊當然不會放過，就有多支職棒球隊教練表示，很欣賞曾子祐，明年花落誰家值得關注。

另一位明年可能出現在選秀會上的大物游擊手，就是旅美的林子偉，今年他長期在雙城小聯盟養傷，生涯遇到瓶頸，日前他堂哥林岱安就喊話，如果沒有出賽空間，希望林子偉能回台灣，「中職需要像他這樣的大人物，對比賽可看性也有幫助。」

今年是林子偉赴美打拚第10年，他上過大聯盟，也曾風光過，在異域打拚的艱辛不在話下，隨著年紀漸長，也沒太多實戰成績做後盾，未來要回到大聯盟持續站穩腳步不是不可能，只是難度絕對會比以前還高，如果接下來發展不順遂，明年林子偉回來選秀並非不可能的事，畢竟28歲是過去許多旅美球員會選擇返台發展的年紀。

林子偉有大聯盟多年的奮戰經驗，實力應該不在當年胡金龍之下，若回中職勢將成為最頂級的游擊手即戰力。 美聯社

另外，玉里高中「三拍子」游擊手林子宸高一就受到球探關注，評價不輸今年選秀的高中游擊手張仁瑋、周委宏、藍震威，原本今年畢業他有考慮今年就選秀，最終仍決定先去大學磨練，或許未來球技有所成長，明年會選擇報名選秀，到時候應該還是各隊選秀注目焦點。

好的游擊手有多重要？看近年江坤宇帶來的團隊化學效應就可以略窺一二，統一獅只要少了林祖傑，團隊運作就會出現問題；林子偉、曾子祐、林子宸跑打守俱佳，「三子」都是出色的游擊手，特別是林子偉具大聯盟資歷，能網羅到他們的球隊，對團隊戰力助益很大。