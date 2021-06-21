日職／吳念庭、宋家豪未來好薪情 應能比照王柏融

近年來台灣的旅日球員中，陽岱鋼、王柏融可說是來最受關注的兩人，原因當然與他們加盟的過程以及身價有關。陽岱鋼行使FA轉隊到讀賣巨人，不僅是日職史上少數行使FA轉隊成功的台灣旅日選手，並簽下推測5年15億日圓的大型合約。王柏融則是2018年底風光加盟北海道日本火腿鬥士隊，簽下推測為3年4億日圓的複數年合約、平均年薪也超過1億日圓，並成為第一名透過旅外自由球員制度從中華職棒轉戰日本職棒的球員。

不過如今以實績來說，在日本職棒表現最活躍的反而是吳念庭、宋家豪兩人，多少令人感到始料未及。吳念庭、宋家豪不僅已經各自成為西武、樂天兩支球隊不可或缺的戰力，甚至在太平洋聯盟都已經稱得上是A咖戰力。

吳念庭－得點圈打擊率 洋聯NO.1

吳念庭剛過28歲生日，本季年薪880萬日圓，在一軍全勤最多也只會拿到1600萬日圓，但他的打點表現實在太過優異了，明年將會出現恐怖的加薪幅度。 擷圖自西武獅官方推特

吳念庭在西武竄起的過程雖然與外崎修汰、山川穗高等主力受傷有關，不過他自己也沒有漏氣，把握住機會，現在躍居西武打線的要角。能在6月12日到6月18日連續5場比賽被交付第四棒的重任，看得出西武教練團對他的信任。西武監督辻発彦的評價反映出吳念庭的蛻變：「與去年截然不同，果然與固定出賽產生的自信心有關。不畏懼內角球、選球又好，最重要的是該掌握的球他都掌握住了！」截至6月19日為止，吳念庭一軍出賽62場比賽，繳出0.287打擊率（洋聯排名第10）、6支全壘打、35分打點的優質成績。其中打點數在西武陣中高居第一，儘管西武主力傷兵過多，不過能在山川穗高、森友哉、中村剛也、栗山巧等一票「山賊打線」之中排第一，不是一件簡單的事，當然就更不用說他球季0.460（洋聯排名第1）、交流戰0.625（12球團選手排名第2）的得點圈打擊率了。

整個西武在交流戰的話題除了集中在平良海馬的開季後連續30場以上無失分，另外就是吳念庭的得點圈打擊率，這一投一打為洋聯選手扳回不少面子。否則今年交流戰不僅是中央聯盟繼2009年、相隔12年之後取得對戰優勢，佐藤輝明、中野拓夢、塩見泰隆、牧秀悟等新面孔也搶盡話題。相較之下，太平洋聯盟今年在交流戰的打者新面孔之中僅有吳念庭、愛斗（以上西武）、杉本裕太郎（歐力士）等人表現較為出色。

宋家豪－連續13場無失分、樂天最安定牛棚

宋家豪要到9月才滿29歲，至今在牛棚投出連13場未失分的紀錄，成為樂天陣中最穩定的中繼投手，本季他的年薪4700萬日圓，明年應該也會也不錯的調薪。 聯合報系資料照片

加入日本職棒第5年的宋家豪，今年在樂天的投手丘上大放異彩。樂天去年球季牛棚出了嚴重問題，後援投手平均防禦率4.04在洋聯排名倒數第二，只比歐力士的4.07稍佳，與優勝球隊軟銀的2.60後援投手防禦率更可以比較出戰力上的差距。這與中繼洋投赫曼（Frank Herrmann）離開轉加盟羅德之後加入的洋將恰格瓦（JT Chargois；防禦率5.81）表現不佳，森原康平（防禦率7.56）、宋家豪（防禦率6.94）都大為失常有很大關係，牛棚只靠旅美歸國的牧田和久獨撐大局。

而今年宋家豪從去年加盟樂天之後的最糟成績投到今年的最佳成績，對樂天來說無疑是牛棚可以吞下一顆巨大定心丸，至今還維持在首位的主因。加上松井裕樹再度拉回到守護神的位置，與酒居知史、宋家豪共同重組新的勝利方程式奏效，樂天今年的後援投手平均防禦率2.99，比起去年的4.04大幅躍進，在洋聯僅次於軟銀的2.62。

其中宋家豪更是功不可沒，至19日為止出賽28場比賽，繳出1勝0敗15次中繼成功，防禦率是相當驚人的0.68。宋家豪今年出賽28場、26.2局只失掉4分，其中只有2分責失分，自從5月9日對日本火腿隊失分之後，至今已經連續13場比賽0失分。這13場比賽他每場比賽各投1局、合計13局之中只被擊出5支安打，拿下1勝9次中繼成功。樂天目標是打造類似軟銀的牛棚戰力，雖然人手不若軟銀充足，不過宋家豪+松井裕樹的組合並不輸莫伊尼洛（Livan Moinelo）+森唯斗。樂天爭冠不僅要過軟銀這一關，面臨的還有最近氣勢如虹的歐力士，不過強化之後的牛棚將是他們爭奪洋聯優勝的一大武器。

宋家豪2016年加盟樂天最初還是育成選手身分，年薪推測僅440萬日圓，經過5個球季的奮鬥調漲10倍到本季的4700萬日圓。吳念庭則是選秀第7指名入團，年薪600萬日圓，這幾年一軍出賽機會不多，今年推測年薪也僅有880萬日圓。

經過多年努力，如今這對台灣投打不僅在各自所屬球隊，甚至在整個太平洋聯盟都是A咖等級的活躍度。如果能持續維持穩定成績，未來即使無法趕上陽岱鋼，達到王柏融等級的億圓身價「好薪情」絕對值得期待。