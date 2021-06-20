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日職／張奕後援1局無失分 拿下本季二軍第2勝

中央社 / 台北20日電
張奕(右)在日職二軍奪第二勝。 資料照(擷圖自推特)
張奕(右)在日職二軍奪第二勝。 資料照(擷圖自推特)

旅日歐力士隊投手張奕今天二軍後援登板，投1局無失分，球隊終場以4比3擊敗中日龍隊，張奕拿下本季二軍第2勝。

日本職棒二軍賽事歐力士猛牛隊今天與中日龍隊交手，歐力士隊8局打完1比3落後，張奕9局上登板，面對首名打者被敲出右外野方向三壘打，但接著依序讓打者敲出二壘方向、游擊方向、三壘方向滾地球出局，力守不失分。

歐力士隊9局下反攻，靠著田城飛翔三壘打開啟攻勢，宜保翔適時安打先送回1分，2人出局後選到四壞保送，再靠著佐野皓大安打送回追平分，平野大和再見安打，順利拿下比賽勝利。

張奕後援總計用12球投1局，被敲1支安打，沒有投出三振和保送，連4場出賽無失分，球隊拿勝，張奕拿下個人本季二軍第2勝，賽後防禦率3.42。

張奕 歐力士猛牛

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