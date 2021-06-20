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日職／吳念庭先發、王柏融代打都繳白卷

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭今天4支0。 擷圖自吳念庭臉書
吳念庭今天4支0。 擷圖自吳念庭臉書

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭今天4打數未敲安，中斷連兩場安打，球隊則以3：3與羅德隊握手言和；火腿隊的王柏融則是代打1打席，也未敲安。

吳念庭對軟銀隊擔任先發第六棒、二壘手，前三打席面對羅德隊先發投手小島和哉，分別敲出右外野、三壘、三壘界外飛球出局，9局下的最後打席，吳念庭對益田直也敲出中外野飛球出局。

今天吳念庭總計4打數無安打，打擊率下降到2成82，3打席是壘上無人時打擊，6局二壘有人時也未能建功，得點圈打擊率從4成60下降到4成51，最近四場無打點進帳。

西武隊前7局靠著山川穂高2分砲加上川越誠司的1分打點二壘打，取得3：2領先，不料8局上牛棚出狀況，十龜劍2出局後投出保送，留下一、三壘有人局面。

終結者平良海馬提前上班，卻連投2次四壞保送，讓羅德隊擠回追平分，不過失分算在十龜劍帳上，平良海馬抓到該局第三個出局數後，9局未續投。

平良海馬防禦率還是零，開季至今34場出賽無失分是日職紀錄，不計開季，單季連續場次無失分紀錄最多是2006阪神隊藤川球兒的38場，平良海馬34場則追平太平洋聯盟紀錄。

火腿隊今天也以1：1與軟銀隊戰成平手，王柏融雖未先發，但在9局上代打萬波中正，面對岩嵜翔在2好1壞後，被一顆指叉球三振出局，個人近三場、8打數都沒有敲安，打擊率下降到2成48。

吳念庭 羅德 王柏融

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