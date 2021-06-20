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日職／左肩出狀況 陳偉殷二軍僅投10球緊急退場

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷。中央社
陳偉殷。中央社

阪神隊台灣左投陳偉殷繼11日後再次於二軍登板，不過因左肩出現不適，僅投了10球就緊急退場，詳細狀況仍有待球隊更新。

陳偉殷今天在二軍先發對上巨人隊，用兩球讓梶谷隆幸敲出投手方向滾地出局，接下來面對增田大輝投出的第2球被敲出安打，但再用4球讓若林晃弘敲出飛球出局。

2出局後對上尤瑞尼亞（Estamy Urena），陳偉殷投出第2球後，一壘跑者盜壘成功並靠著失誤上三壘，但此時陳偉殷身體出現狀況。

只見陳偉殷用右手抱著左肩、表情痛苦，投手教練、翻譯及防護員都上場關心，陳偉殷只能走回休息區，由加治屋蓮接手；陳偉殷總共只投了10顆球，0.2局被敲1安，無失分。

陳偉殷今年在一軍5月7日先發出賽後，就到二軍休息了1個月，直到6月11日才復出，在二軍對上軟銀隊，先發投5局、失2分（責失1分），當時他曾解釋，這段休息時間是希望讓肩膀恢復到萬全狀態，但今天肩膀又出現問題。

陳偉殷

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