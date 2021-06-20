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日職／柘植世那虧「得點圈沒安打喔」 吳念庭笑開懷

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭(左）。圖擷自YouTube
吳念庭(左）。圖擷自YouTube

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭昨天4打數敲出1安，不過2次得點圈有人時都繳白卷，得點圈打擊率全日職最高的他，賽後還被隊友柘植世那小虧一下：「得點圈沒打出來喔。」

西武官方YouTube賽後會拍攝球員離場畫面，不少球員都是制式的跟鏡頭打打招呼，不過昨天柘植世那跟著吳念庭並肩走出時，看到攝影機立刻說：「啊啦啦啦，今天吳桑雖然有打出安打，但得點圈沒有打出來喔，但他得點圈（打擊）還是很厲害啦。」

這番言論讓一旁的吳念庭忍不住笑出來，走在後面的同期好友愛斗也出手「打」圓場，推了一下柘植世那的背，讓柘植世那喊說：「好痛，愛斗你這傢伙，真的是。」不過也立刻跟鏡頭補了一句，「吳桑一直都很厲害喔。」

吳念庭目前打擊率2成87在太平洋聯盟可排到第10名，得點圈打擊率雖然下降到4成60，但仍遙遙領先，第二名的吉田正尚是4成15，而中央聯盟第一的梅野隆太郎則是3成86。

西武隊賽後吳念庭被虧影片（1分56秒處）

吳念庭 西武

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