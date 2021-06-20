日職／「最想當朋友」 王柏融人氣票選排火腿第二

日職火腿隊針對所屬球員推出「最佳男友」、「想當朋友」兩大人氣票選，台灣好手王柏融博得不少好感，目前在「想當朋友」的票選中排名第二，僅次於火腿隊11資歷的杉谷拳士。

火腿隊推出活動企劃，「最佳男友」票選活動進入第七屆，今年新增加「想當朋友」的票選，從6月4日到6月22日為預賽，票選前10名的球員將會出個人商品，隨後進行決賽，預計8月下旬公布最終競爭結果。

火腿隊商品部推特昨天公布兩項人氣票選的期中成績，王柏融不僅榜上有名，還在想當朋友」票選中排名第二，在交流賽打出好成績加上感謝日本提供疫苗的暖心發言，可能是高人氣的原因。

至於「最佳男友」票選中，第一名是西川遙輝，曾拿過5次冠軍的中島卓也排名第三，第二名則是今年竄出的菜鳥投手伊藤大海，本季4勝4敗、防禦率2.77的成績，是火腿隊今年賽事的一大看點。

台灣球迷也可以跨海應援，火腿隊「最佳男友」、「想當朋友」人氣票選活動網址如下：https://shop.fighters.co.jp/shopping/feature/2021kareshi_tomodachi/